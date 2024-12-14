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بدء فعاليات البرنامج القومى للتطويرالمهنى المستدام بالشرقية

بدء فعاليات البرنامج
بدء فعاليات البرنامج القومى للتطويرالمهنى

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية اليوم أنه تم تنفيذ دورة مدرب اللياقه البدنية المحترف وتأهيله لسوق العمل الحر بالمركز الرياضي، وذلك لتدريب الفرق القومية بالمعادي، خلال الفترة من الخميس الموافق ١٢ ديسمبر حتي الأثنين الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م، وبحضور المشاركين بالدورة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

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الإعلان عن البرنامج بجميع الأندية ومراكز الشباب 

واضاف وكيل وزارة الشباب بالشرقية إنه تم الإعلان عن البرنامج بجميع الأندية ومراكز الشباب بمحافظة الشرقية، وشمل البرنامج الدورات التدريبية، والتى تشمل  دورة مدرب اللياقة البدنية المحترف" وتأهيله لسوق العمل الحر، ثم دورة "الثقافة العلمية للغذاء والتغذية ومكافحة المنشطات".

دورة التطبيقات البيوميكانيكية فى اللياقة البدنية

وذلك بالإضافة إلى  دورة التطبيقات البيوميكانيكية في اللياقة البدنية والرعاية الصحية ودورة دور التكنولوجيا الرقمية والإعلام الرقمي في المجال الرياضي، وسيستمر تنفيذ دورات تدريبية على مدار العام 

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الراغب فى الاشتراك عليه التواصل مع المديرية 

وقال عبدالعظيم من يرغب بالاشتراك عليه التوجه للحجز بمديرية الشباب والرياضة بجوار نادى الشرقية  عبر الاستفسار والتواصل  مع منسق الكوادر بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية  الدكتورة  نجوى إبراهيم  01002041286

 

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الدكتور محمود عبدتاهظبم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية دورة مدرب اللياقة البدنية تأهسله لسوق العمل من الخميس الموافق 12 ديسمبر حتى 16 المشاركين بالدورة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية

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