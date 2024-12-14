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رياضة

أحمد مجدي يلعب بـ خطة جوميز أمام المصري

أحمد مجدي، فيتو
أحمد مجدي، فيتو

 رفض أحمد مجدي المدير الفني المؤقت لفريق  الزمالك، إجراء أي تغييرات على طريقة لعب الفريق أمام المصري البورسعيدي مفضلا  اللعب بنفس الأسلوب الذي لعب به اللاعبون خلال الفترة الماضية مع جوزيه جوميز قبل رحيله عن تدريب الفريق.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي غدًا الأحد.

 وتشهد الجولة الثالثة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية مواجهة مصرية مرتقبة بين فريقي المصري والزمالك غدا باستاد برج العرب.

 

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

 تعد مواجهة يوم الأحد المقبل هي المواجهة رقم 129 في تاريخ مواجهات فريقا الزمالك والمصري حيث سبق والتقى الفريقان في 128  مباراة سابقة.

حقق فريق نادي الزمالك الفوز في 74 لقاء مقابل 24  فوزا للنادي المصري وحسم التعادل نتيجة 30 مواجهة أخرى بين الفريقين.

وسجل الزمالك 203 أهداف فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 97  هدفا.

 

أول مواجهة بين الزمالك والمصري 

أول مباراة جمعت الزمالك مع المصرى انتهت بفوز الفارس الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف

وكان أكبر فوز للزمالك على المصرى 6-0  فيما يعد أكبر فوز للمصرى على الزمالك 4 -1.

 

موعد مباراة المصري والزمالك 

ويلتقي فريق النادي المصري والزمالك بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

 أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة  من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر  حكم الساحة "مصطفى غربال"، ومعه مساعد الحكم الأول "مقران قوراري"، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني"، فيما يقوم "حسام بن يحيى"  بمهام الحكم الرابع.

 

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة  الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ونظره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب. 

ويتولى السوداني مأمون بشارة مهام مراقب المباراة، ويتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الغاني ألكسندر اشانتي بمعاونة المالاوي توليبو جولين بينما يتولى شوليلي نوكوثوالا  من اي سواتيني مهام المنسق الأمني للمباراة.

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