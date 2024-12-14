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رياضة

أيمن يونس يفتح النار على جوميز: كان عاطلا قبل القدوم إلى الزمالك وقدر يخدعنا

أيمن يونس وجوزيه
أيمن يونس وجوزيه جوميز، فيتو

الزمالك، فتح أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق النار على البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق الأول، والذي رحل عن الفريق الأبيض بشكل مفاجئ.

وكان جوزيه جوميز رحل عن الزمالك، مستغلًّا عامل الشرط الجزائي، قبل أن يتعاقد معه الفتح السعودي.

 

جوميز خدع الزمالك

وأكد أيمن يونس في تصريحات تليفزيونية، أن جوزيه جوميز خدع الزمالك وجماهيره الكبيرة، بعدما قرر الرحيل عن النادي دون سابق إنذار، بعد أن وثقت فيه جماهير الفريق الأبيض وساندته بكل قوة.

أضاف أيمن يونس: "جوميز لعب على مشاعر الجماهير ووتر العاطفة، واستغل النتائج الجيدة التي حققها الفريق تحت قيادته بفضل مساندة جماهير الزمالك العريضة ودعم مجلس الإدارة، إلا أنه تخلى عن الفريق مع أول فرصة تلقى فيها عرضًا ماليًّا أفضل مما يتقاضاه في القلعة البيضاء، رغم أنه كان عاطلًا عن العمل قبل القدوم إلى ميت عقبة".

أيمن يونس، فيتو
أيمن يونس، فيتو

المدرب المحلي الأنسب للزمالك

ورأى أيمن يونس أن المدرب المحلي هو الأنسب للزمالك في الوقت الحالي، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وخاصة ما يتعلق بأزمة الدولار.

 

مواجهة المصري صعبة

وتتطرق أيمن يونس لمباراة الزمالك المرتقبة أمام المصري في بطولة الكونفدرالية، مؤكدا أن المباراة صعبة، خاصة أن الفريق البورسعيدي يضم العديد من اللاعبين أصحاب القدرات العالية، ولكن الفوارق المهارية في صالح الزمالك.

 

وطالب أيمن يونس لاعبي الزمالك بتحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة، وتمنى أن يدخلوا المبارة بكل ثقة ويحققوا الفوز لضمان الحفاظ على صدارة المجموعة.

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