المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمباراة الزمالك بالكونفدرالية

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الجمعة، على إستاد الكلية الحربية بالقاهرة مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غد الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

مباراة المصري والزمالك

وخلال المران الذي استمر لنحو ساعتين وضع الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق لمساته الأخيرة على التشكيل الذي سيخوض به لقاء الأحد في ضوء دراسته المستفيضة لأداء فريق الزمالك خلال مبارياته الأخيرة

ووضح من خلال المران أن خطة المصري ستكون متوازنة بين الهجوم والدفاع، يستغل فيها الفريق نقاط ضعف منافسه من ناحية، وفي الوقت نفسه يلجأ الفريق لفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب فريق الزمالك العديدة.

وشهد المران كذلك فقرة خاصة للتعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، واختتم المران بتقسيمة شهدت تألق العديد من اللاعبين.

موعد مباراة المصري والزمالك

ويسافر اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك بالبطولة الكونفيدرالية.

ويلتقي فريق النادي المصري والزمالك بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غد الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر حكم الساحة "مصطفى غربال"، ومعه مساعد الحكم الأول "مقران قوراري"، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني"، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ونظره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويتولى السوداني مأمون بشارة مهام مراقب المباراة، ويتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الغاني ألكسندر اشانتي بمعاونة المالاوي توليبو جولين بينما يتولى شوليلي نوكوثوالا من اي سواتيني مهام المنسق الأمني للمباراة.

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