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حوادث

تأجيل محاكمة متهم بـ أحداث البدرشين لجلسة 1 فبراير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة المتهم صابر محمود غريب مبارك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث البدرشين" إلى جلسة 1 فبراير المقبل.

 

الجدير بالذكر أن المتهم صدر ضده حكم غيابي بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية، وتم إلقاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التي أصدرت قرارها المتقدم.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولى ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 


ووجهت للمتهم اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014.

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محكمة الجنايات أحداث البدرشين جماعة إرهابية

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