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حوادث

تأجيل محاكمة متهم بـ أحداث البدرشين لجلسة 4 نوفمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة المتهم صابر محمود غريب مبارك في اعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث البدرشين " لجلسة 4 نوفمبر المقبل للاطلاع. 

 الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية، وتم إلقاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات لمحاكمته أمام الدائرة التي أصدرت قرارها المتقدم.


صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولى ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 


 جاء ذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014.


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محكمة الجنايات أحداث البدرشين جماعة إرهابية دائرة البدرشين

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