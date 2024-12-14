تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك، وذلك في زيارة مفاجئة رافقه خلالها الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد وزير الزراعة أهمية العمل على التطوير المستمر الحديقة واقسامها، والعناية بها، باعتبارها متنفس ومتنزه هام للمواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها.

وزير الزراعة يتفقد حديقة الأسماك بالزمالك ويوجه بتطويرها

وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية حديقة الأسماك كأحد أهم المعالم السياحية والثقافية في مصر، ووجه بتنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتجديد المسطحات، وتطوير الأحواض، إضافة إلى تنويع الخدمات بها للتيسير على الزائرين وتوفير سبل الراحة لهم، من خلال توفير المزيد من المرافق الترفيهية، مثل أماكن للجلوس، وممرات للمشي، ومساحات مخصصة للأطفال.

وشدد فاروق على أهمية أن تعود حديقة الأسماك التاريخية وجهة سياحية جاذبة، وهامة، ونقصد للسياحة الداخلية والخارجية، فضلا عن طلاب المدارس والجامعات والرحلات التعليمية التثقيفية.

ويعود تاريخ إنشاء حديقة الأسماك، إلى عهد الخديوي اسماعيل في عام 1867، حيث تبلغ مساحتها مضافًا إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان، وتتكون من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفى جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة، كما تعتبر الحديقة، إحدى العلامات التاريخية المميزة في حي الزمالك.

وفي سياق أخر استقبل الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد المهندس سامح سمير رئيس مبادرة "إزرع" بالوادي الجديد من الهيئة القبطية الانجيلية، لمناقشة وتنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة "إزرع" بمحافظة الوادي الجديد للموسم الشتوي الحالي وبإشراف ماجد بولس مسئول التنمية الريفية للتحالف الوطني لمبادرة ازرع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.



وأعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، انطلاق مبادرة "أزرع" بمركز الداخلة للعام الثاني بمحافظة الوادي الجديد، حيث جرى توزيع تقاوي القمح موسم 2024 /2025 التابع لمبادرة "ازرع" بالإدارة الزراعية بمدينة موط بمركز الداخلة برئاسة المهندس سيد مدني محمود، وحضور منسق مبادرة ازرع بمركز الداخلة الدكتورة سهير كامل.

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