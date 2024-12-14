السبت 14 ديسمبر 2024
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الري: تخفيض مناسيب المياه فى بركة واحة سيوة

اجتماع برئاسة وزير
اجتماع برئاسة وزير الموارد المائية، فيتو

 عقد الدكتور هانى سويلم وزير  الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة. 

تخفيض مناسيب المياه فى بركة سيوة

 وتم خلال الاجتماع عرض الموقف الحالى لمنظومتى الرى والصرف بواحة سيوة ، وما تحقق من تخفيض لمناسيب المياه فى بركة سيوة وصولا للمناسيب الآمنة.

كما تم استعراض الاستعدادات التى تم تنفيذها من خلال تعلية جسور بركة بهي الدين لمواجهة أي عواصف جوية في فترة الموسم الشتوى وما ينتج عنها من ارتفاع فى مناسيب المياه نتيجة لحركة الرياح.


كما تم استعراض ما تم مؤخرا من الاستفادة بصور الأقمار الصناعية في متابعة مساحات المياه في برك الصرف الزراعى بالواحة.

 

استكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية 

 وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار متابعة كافة الإجراءات والأعمال الجارى تنفيذها بالواحة، والاستمرار فى قراءة مناسيب المياه، واستكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية والتى تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية، ومتابعة إجراءات تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه.

وصرح الدكتور سويلم بأن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين كل من وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تمكن من استعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة، واسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية.

وأوضح  أنه تم الانتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف الزراعية المؤدية لبركة سيوة ونقلها إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

 

إنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي

 كما تم الانتهاء من حفر ١٢ بئرا عميقا لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم (٤) جسور حول بركة سيوة بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبًا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة.

وجار العمل في إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي لتتكامل مع ما تم تنفيذه ببركة سيوة بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية.

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الموارد المائيه الرى والصرف بواحة سيوة الأقمار الصناعية استخدام المياه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التحول للرى الحديث

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