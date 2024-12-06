الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

اتصالات هاتفية بين عبد العاطي ووزيري خارجية قطر والعراق والمبعوث الأممي إلى سوريا

وزير الخارجية والشخصيات
وزير الخارجية والشخصيات المتصل بها، فيتو

جرت اليوم عدة اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير خارجية دولة قطر، ومع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين، ومع "جير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، حيث تم بحث التطورات في سوريا الشقيقة على ضوء تلاحق الأوضاع الميدانية على الأرض في سوريا.

تأكيد موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية 

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير جدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا على أراضيها، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون مزيد من التصعيد وانزلاق الأوضاع إلى منعطفات خطيرة تهدد أمان ومستقبل الشعب السوري الشقيق، داعيًا في هذا الصدد القوى الدولية الي التعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري وتحفظ مقدراته ووحدته، وبما يسمح بعودة الاستقرار على كامل الأراضي السورية وتغليب النهج السياسي بما يضع حدًا نهائيًا لمعاناة الشعب السوري الشقيق.

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