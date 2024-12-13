الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الإماراتي لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي، فيتو

جرى اتصال هاتفي اليوم بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.

بحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية اتصالًا بالتطورات الأخيرة، حيث أكد  الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة دون تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وزير الخارجية الإماراتي الساحة السورية عملية سياسية شاملة

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