الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

عبد العاطي يلتقي وزير دائرة العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي الصيني

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع وزير دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزي

 التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، مع "ليو جيانشاو" وزير دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى الصين.

 أكد الوزير عبد العاطي خصوصية العلاقات الثنائية مع الصين، وأهمية البناء على الزخم المُتولد عن دورية اللقاءات الرئاسية، وآخرها الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية إلى بكين في مايو ٢٠٢٤ والمشاركة كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي/الصيني، علاوة على الزيارات الأخرى رفيعة المستوي، والزيارات الحزبية المُتبادلة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحيوية التفاعلات المتبادلة علي المستوي الحزبي.

 وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، ثمن وزير الخارجية المشروعات المُشتركة بين الجانبين، وخاصة مشاركة الشركات الصينية في بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلي حرص الجانب المصري علي نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر وتعزيز الاستثمارات في المجالات الواعدة، وخاصةَ مجال الطاقة الجديدة، والمتجددة، والهيدروجين الأخضر.

 كما تبادل الوزيران  الرؤي حول ابرز التطورات الإقليمية، حيث استعرض  عبد العاطي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها علي أمن واستقرار المنطقة، وعلى رأسها التطورات فى غزة والمساعى المصرية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار، بالإضافة إلى التطورات فى سوريا.

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونائب رئيس شركة جريت وول الصينية لصناعة السيارات

وزير الخارجية يلتقي رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي

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والاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التعاون الاقتصادي التفاعلات المتبادلة علي المستوي الحزبي توطين الصناعة تعزيز الاستثمارات

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