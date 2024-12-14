وزير الرياضة التونسي يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي والمصرى للجمباز

الجمباز، استقبل الصادق المورالي، وزير الشباب والرياضة التونسي، الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وذلك خلال مشاركة بعثة منتخبي مصر للجمباز الإيقاعي وجمباز الايروبيك في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات التي تستضيفها تونس.

تناول اللقاء التعاون المصري التونسي في الجمباز وتبادل الخبرات بين البلدين تحت مظلة الاتحاد الأفريقي للعبة برئاسة الدكتور إيهاب أمين.

وأكد وزير الرياضة التونسي علي دور الدولة الفعال في النهوض بالجمباز في تونس ونشر وتطوير اللعبة بالتعاون مع الجامعة التونسية للجمباز والاتحادين المصري والأفريقي.

وأعرب وزير الرياضة التونسي عن سعادته بالتعاون مع اتحاد الجمباز المصري وإقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية في مصر.

وأشار وزير الرياضة التونسي أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة الشباب والرياضة في مصر تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي.

وحمل وزير الرياضة التونسي للدكتور إيهاب أمين رسالة شكر وتقدير للدكتور أشرف صبحي على هذا التعاون المثمر.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وتونس في الجمباز وإقامة عدد من الدورات التدريبية للمدربين في تونس عن طريق الخبراء والمدربين المصريين تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة التونسية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجمباز عن وجود الدكتورة نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى والدكتور محمد على عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي في تونس لمحاضرة الحكام وإدارة بطولة البحر المتوسط في تونس في إطار بروتوكول التعاون بين البلدين في جميع فروع الجمباز.

الدكتور إيهاب أمين يتوسط نهاد زايد ومحمد علي، فيتو

وأشار أمين أن الاتحاد الأفريقي للجمباز يتابع التطور الملحوظ في الجمباز في تونس وكذلك البنية التحتية الجاهزة لاستضافة البطولات القارية.

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