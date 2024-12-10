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رياضة

الجمباز، منتخب الأيروبيك يصل تونس للمشاركة في بطولة البحر المتوسط

منتخب الجمباز، فيتو
منتخب الجمباز، فيتو

الجمباز، وصلت بعثة المنتخب الوطني لجمباز الأيروبيك إلى تونس، للمشاركة في منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات، المقرر لها خلال الفترة من 11 وحتى 13 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من، نيير اللبان وديمة عبد المطلب ورقية فتيحة وجودي مرسي وحنين أبو العلا وجودي إبراهيم.

احتفظ الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة في الانتخابات التي أقيمت مؤخرا في أحد فنادق مصر الجديدة بالقاهرة.

وحصل الدكتور إيهاب أمين على 19 صوتا مقابل 4 أصوات فقط لمنافسه البنيني ليونيد جابجوتي، ليحافظ على مقعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة.

ونال الدكتور إيهاب أمين ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته القارة السمراء في رياضة الجمباز، ودعمه واهتمامه بنشر اللعبة في كل دول قارة أفريقيا دون تمييز.

وشهد الجمباز الأفريقي تطورا كبيرا على جميع المستويات الفنية والإدارية، وظهر ذلك بشكل كبير على نتائج المنتخبات الأفريقية في البطولات الدولية، وأيضا استضافة دول القارة السمراء لعدد كبير من البطولات العالمية.

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