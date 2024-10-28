حبيبة مرزوق تعلن اعتزال الجمباز نهائيا بعد مسيرة حافلة بالألقاب

الجمباز، أعلنت حبيبة مرزوق لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي اعتزالها اللعب نهائيا بعد مسيرة طويلة من النجاحات على مستوى جميع المراحل العمرية.

وشاركت حبيبة مرزوق في عدد كبير من البطولات القارية والدولية، وحصدت العديد من الألقاب والميداليات.

وعلى جانب آخر، فرض الجمباز المصري بقيادة الدكتور إيهاب أمين سيطرته على انتخابات لجان الاتحاد الدولي، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وشهدت صراعات قوية بين عدد كبير من الدول والشخصيات.

وحصد الجمباز المصري 4 مقاعد في انتخابات لجان الاتحاد الدولي جاءت كالتالي:

نهى عبد الوهاب - رئاسة اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي

نهاد زايد - نائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني آنسات

محمد علي - عضو اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال

لمياء علي عبد الرحمن - عضو المكتب الاستشاري للاتحاد الدولي

ويأتي فوز مصر بـ4 مقاعد في انتخابات لجان الاتحاد الدولي، تأكيدا على قوة الاتحاد المصري ورئيسه الدكتور إيهاب أمين، من خلال تمكين الكفاءات المصرية من احتلال أعلى المناصب في الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن الجمباز المصري يعيش أزهى عصوره وأن الكوادر المصرية باتت تتمتع بسمعة طيبة وسط دول العالم.

وأضاف إيهاب أمين، أن الانتخابات شهدت منافسات شرسة بين جميع المرشحين من أجل حصد المناصب، وأن الوفد المصري قدم نموذجا مشرفا وسط دول العالم المختلفة، وأن مصر الآن أصبح لها يد عليا داخل الاتحاد الدولي والأفريقي أيضا.

ويتمتع الدكتور إيهاب أمين بعلاقات قوية على المستوى الدولي والأفريقي، ويقدم دعما غير محدود للكوادر المصرية خلال ترشحها لشغل المناصب العالمية، وكان له دورا كبيرا في فوز المرشحين المصريين بكل المناصب التي ترشحوا عليها في انتخابات الاتحاد الدولي بنسبة نجاح وصلت إلى 100%.