ضبط 513 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة البحث الجنائي ب بإدارتي السلاح والمخدرات بقطاع الأمن العام خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ضبط (513) قضية مخدرات، (152) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (86134) حكما قضائيا متنوعا في مداهمات أمنية لأوكار المتهمين.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن ضبط (45) قضية سلاح نارى وذخائر “بدون ترخيص” عبارة عن (9 بنادق آلية - 16 بندقية خرطوش– 24 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (45 متهما "لـ 15 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط (16) قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (10,210 كيلو جرام لمخدر الحشيش–3,600 كيلو جرام لمخدر الشابو – 1,100كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة ( 17 متهما"لـ 6 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (8) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر "البودر، الشابو، الهيروين") بحوزة (10 متهمين “لـ 4 منهم معلومات جنائية” وتم ضبط (6) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (3 بنادق آلية - طبنجة – 2 فرد محلى – 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (7) قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 9,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين لـ" 6 منهم معلومات جنائية").

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