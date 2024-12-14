الأمن الاقتصادى يضبط 1593 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كثفت قوات شرطة الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وشنت الإدارة العامة لـ شرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1593) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (3189) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط (446) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة،

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (446) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط (195) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

كما اسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (3) قضايا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2651) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (44) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (298) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير مستندات تم ضبط عدد (4) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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