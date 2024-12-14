بعد مقتلها في سويسرا، شقيق مريم مجدي يكشف تطورات جديدة في القضية

كشف أحمد مجدي، شقيق مريم مجدي ابنة محافظة الدقهلية، التي قتلت على يد زوجها في سويسرا، عن آخر تطورات القضية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن حكم نهائي بشأن تسليم الأطفال إلى أسرة الضحية، وأنهم لا يزالون في رعاية والدهم وفقًا للقانون السويسري.

وقال أحمد مجدي: "الحكم بتسليم الأطفال لم يصدر بعد، لكن وفقًا للقانون السويسري، الأطفال حاليًا مع والدهم، حيث أن الأب هو الشخص الوحيد الذي يملك الوصاية عليهم بعد وفاة الأم، حتى وإن كان مدانًا أو متهمًا".

وأضاف: "نحن نحاول بكل جهدنا، وإن شاء الله ربنا يكرمنا"، وأوضح أنه لم يصدر بعد قرار قضائي رسمي بتسليم الأطفال أو عدمه.

وأشار أحمد إلى أن الأسرة تخطط للسفر إلى سويسرا في القريب العاجل لمحاولة استعادة ابنتي شقيقته، متهمًا زوجها بقتلها، حيث إنه لا يزال قيد الاحتجاز من قبل السلطات السويسرية.

وأكد أنه في العام الماضي، هرب الزوج بأطفالهما إلى سويسرا وأخبر مريم أن "حياة الأطفال ستكون أفضل بدونها".

كما شدد أحمد على ضرورة احترام خصوصية الأطفال، مطالبًا بعدم نشر أي صور لهم، مع التأكيد على أنه يُسمح فقط بنشر صورة شقيقته مريم.

وكشف أحمد مجدي أيضًا عن تفاصيل جديدة حول الخلافات بين شقيقته وزوجها، حيث أشار إلى أن التوترات بدأت بعد أن قررت مريم خلع النقاب، وهو ما كان سببًا في حدوث مشكلات زوجية، مشيرًا إلى أن زوج مريم كان في البداية متشددًا، ثم أصبح أكثر توازنًا قبل أن ينزلق مجددًا إلى التطرف.

وقال أحمد مجدي: "كان الزوج يمنع مريم من التحدث مع أي رجال، بغض النظر عن السبب، وكانت مريم لا تعرف أي شخص في سويسرا سوى صديقتها التي كانت تقطن في مدينة بعيدة عنها بمسافة 4 ساعات".

في ذات السياق، شهدت محافظة الدقهلية حالة من الحزن عقب العثور على جثة مريم مجدي بالقرب من نهر الراين في سويسرا، بعد اختفائها لمدة عشرة أيام.

وكانت مريم قد سافرت إلى سويسرا لاستعادة ابنتيها من زوجها الذي اختطفهما، قبل أن يعثر على جثتها في إحدى البحيرات هناك.

ومن جانبها، أعربت والدة مريم عن حزنها العميق، حيث قالت خلال مشاركتها في تشييع جثمان ابنتها في مسقط رأسها بمركز شربين: "أنا مش هتكلم دلوقتي، بس عايزة حق بنتي".

وكانت مريم قد قتلت غدرًا على يد زوجها السويسري، الذي تم اعتقاله من قبل السلطات السويسرية.

وقد أثار الحادث حالة من الغضب والاستنكار، حيث طالب شقيقها محمد مجدي بحق أخته، مؤكدًا في تصريحات سابقة: "عايزين حق أختي، أختي اتقتلت غدر، سافرت تجيب بناتها اللي اتخطفوا اتغدر بها".

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