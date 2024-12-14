السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

باستثمارات 600 مليون دولار.. توقيع اتفاقيتين لتنفيذ محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس

توقيع اتفاقيتين لتنفيذ
توقيع اتفاقيتين لتنفيذ محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات
ads

 شهد الدكتور مصطفى  مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب.

 

وشركة "إيميا باور AMEA POWER" الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، المعروفة بدورها الريادي في مشروعات الطاقة المستدامة من جانب آخر، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "إيميا باور"، على هامش الاحتفال بتدشين محطة أبيدوس للطاقة الشمسية اليوم بمحافظة أسوان.

 

توقيع اتفاقيتين لتنفيذ محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس باستثمارات 600 مليون دولار 

 وقع الاتفاقيتين كل من: المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعقيل بوهرا، كبير مسئولي الاستثمار في شركة "إيميا باور" الإماراتية.

يأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة التي تستهدف تحقيق 42% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام ٢٠٣٠، ويعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر، حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

 

الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة

 وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية في أجندة العمل، خاصة مع ما يتوافر في مصر من إمكانات واعدة وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة الجديدة والمتجددة الكهرباء والطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة قطاع الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة مشروعات الطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة

مواد متعلقة

مدبولي: الحكومة خصصت التمويل اللازم لتوفير الوقود وعدم اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى

رئيس الوزراء يصل أسوان لافتتاح محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية

مدبولي يزور أسوان اليوم لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو

لقاءات واجتماعات مهمة لرئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع، يبحث التعاون المشترك مع أمير دولة قطر ويشارك في منتدى الدوحة، يتابع موقف تطوير قطاع الغزل والنسيج، يتفقد مدينة الجلود بالروبيكي

مدبولي يزور أسوان غدا لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بكوم أمبو

مدبولي يوجه بوضع ضوابط قانونية جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم بالمواني

مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية

رئيس الوزراء: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بالمواني للمستحقين فقط

الأكثر قراءة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بعد دخوله في غيبوبة، النشطاء يكشفون سر بكاء نبيل الحلفاوي، والمشاهير: “قوم يا صديق العمر” (فيديو)

الصحة: إغلاق مستشفيات الكعكي والحياة ومرزوق و9 معامل ومركز أشعة

رئيس الوزراء يفتتح محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية باستثمارات نصف مليار دولار

مقترح برلمانى لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية

الحبس 4 أشهر لـ كروان مشاكل بتهمة سب مذيعة شهيرة

وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض

مرحلة ما قبل التنفس الصناعي، تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

منوعات

المزيد

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

إصابة 16 شخصا في اصطدام قاربين بفلوريدا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

مصرع 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بانفجار أسطوانة غاز في منزل بفنزويلا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة الكونفيدرالية المرتقبة.. الزمالك يتفوق على المصري بتاريخ لقاءات الفريقين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشرقة في المنام وعلاقته بالمرور بأزمة مادية كبيرة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (3 – 3)

مواقيت الصلاة في مصر.. أوقات اليوم وفضل الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية