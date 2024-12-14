رئيس الوزراء يصل أسوان لافتتاح محطة "أبيدوس 1" للطاقة الشمسية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة أسوان، لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تُعد المحطة الجديدة إحدى أكبر المحطات الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وتساهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث سيجري تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى بالمحافظة، بالإضافة إلى لقاء عدد من القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية في أسوان.

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