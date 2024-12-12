الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بالمواني للمستحقين فقط

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
ads

استيراد سيارات ذوي الهمم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددًا من سيارات ذوي الهمم لم يتم الإفراج عنها في المواني، مشيرًا إلى تلقي شكاوى من بعض المستحقين بسبب تأخير استلام سياراتهم.

وأوضح مدبولي، خلال اجتماع لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، أن الدولة ملتزمة بضمان وصول السيارات إلى مستحقيها فقط، مشددًا على أهمية الإسراع بوضع ضوابط واضحة للإفراج عن السيارات المتوقفة بالمواني لضمان العدالة ومنع أي استغلال للمزايا التي توفرها الدولة لهذه الفئة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتُخذت في هذا الملف تهدف إلى التصدي للتجاوزات، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استفادة ذوي الهمم المستحقين من هذه السيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم استيراد سيارات ذوي الهمم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء سيارات ذوي الهمم مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

19717 طلبًا لتوفيق الأوضاع وتحصيل 2.4 مليار جنيه، رئيس الوزراء يُتابع حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

مدبولي: لا انقطاعات في الكهرباء خلال الصيف المقبل

مدبولي يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف المقبل

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء الدورة السادسة لمعرض "تراثنا 2024".. مدبولي: ملتقى مهم لعرض وتسويق المنتجات المميزة.. ورحمي: تخصيص أجنحة لـ8 دول تقديرًا لجهودها الرائدة

زيادة الإنفاق الصحي في مصر.. تريليون جنيه لتحسين الخدمات والبنية التحتية.. زيادة عدد المستشفيات لـ 2700.. وتنفيذ 14 مبادرة في كافة التخصصات الطبية

مدبولي: "تراثنا" ملتقى مهم لعرض وتسويق المنتجات المميزة للحرف اليدوية

اليوم، رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بمركز المنارة

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

19717 طلبًا لتوفيق الأوضاع وتحصيل 2.4 مليار جنيه، رئيس الوزراء يُتابع حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

ترامب يكشف موقفه من احتمالية ضم إسرائيل للضفة الغربية وسيناريو حل الدولتين

منوعات

المزيد

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

تبدأ من 260 جنيهًا، تعرف على أرخص أسعار الدفايات في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها

من دعاء الصالحين، ردده في ليلة الجمعة ويومها

المزيد
الجريدة الرسمية