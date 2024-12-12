رئيس الوزراء: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بالمواني للمستحقين فقط

استيراد سيارات ذوي الهمم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددًا من سيارات ذوي الهمم لم يتم الإفراج عنها في المواني، مشيرًا إلى تلقي شكاوى من بعض المستحقين بسبب تأخير استلام سياراتهم.

وأوضح مدبولي، خلال اجتماع لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، أن الدولة ملتزمة بضمان وصول السيارات إلى مستحقيها فقط، مشددًا على أهمية الإسراع بوضع ضوابط واضحة للإفراج عن السيارات المتوقفة بالمواني لضمان العدالة ومنع أي استغلال للمزايا التي توفرها الدولة لهذه الفئة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتُخذت في هذا الملف تهدف إلى التصدي للتجاوزات، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استفادة ذوي الهمم المستحقين من هذه السيارات.

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