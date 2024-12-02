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رياضة

خروج الملاكمة من الألعاب الأولمبية والإسكواش يحل بديلا

الملاكمة
الملاكمة

 الملاكمة، انضمت رياضة الإسكواش إلى قائمة الألعاب الأولمبية بعد انتهاء الانتخابات التي انتهت بفوز آمنة الطرابلسي برئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة خلال الفترة من 2024 / 2028.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية، استبعاد لعبة الملاكمة من الألعاب الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية 2028.

يذكر أنه لم تعد الملاكمة رياضة مدرجة في برنامج الألعاب الأولمبية بعد سحب الاعتراف الرسمي للاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) بقرار من جلسة اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 22 يونيو 2023 وهو الآن نهائي.

وفي السياق ذاته، رفضت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الدولي للملاكمة ضد هذا القرار، كما رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية مؤخرًا طلبًا بإلغاء حكم محكمة التحكيم الرياضية.

وبعد خروج الملاكمة رسميًا من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية تنضم إلى قائمة الاتحادات الرياضية غير الأولمبية وبذلك لا ينطبق شروط الترشح لممثليها لأي منصب ضمن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الدورة الانتخابية الجديدة للفترة من 2024 إلى 2028 أو ما يليها من دورات انتخابية جديدة.

ومع اعتماد رياضة الإسكواش لعبة أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، يصبح عدد الاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية 28 اتحادًا فقط بعد انضمام الإسكواش وخروج الملاكمة.

وتضم بذلك اللجنة الأولمبية المصرية 28 اتحادا وهم كالتالي: رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسي الحديث، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الدراجات، التجديف، الشراع، الكانوي - الكاياك، القوس والسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضي، الترياثلون، الهوكي، الريشة الطائرة، الرجبي، الجولف، وأخيرا الإسكواش بعد انضمام اللعبة إلى دورة الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الأولمبية 2028 التي تقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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