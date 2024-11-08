الأولمبية تلغي قرار استبعاد عمرو رمضان من السباق الانتخابي لرفع الأثقال

رفع الأثقال، قرر مسئولو اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، إلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، باستبعاد عمرو رمضان من السباق الانتخابي على مقعد الرئاسة.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية بعد مراجعة شروط الترشح والأوراق التي تقدم بها عمرو رمضان، لتعيده مرة أخرى إلى قائمة المرشحين.

وتتابع وزارة الشباب والرياضة، بصورة مستمرة نتائج فحص التظلمات الصادرة عن لجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية في انتخابات عدد من الاتحادات الرياضية وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة قانونًا.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على ضمان العدالة والشفافية في إدارة الشأن الرياضي وكذلك المتابعة الدقيقة لكافة مجريات انتخابات الاتحادات ووضع الأطر والضوابط الخاصة بحوكمة المنظومة الرياضية ووضعها على المسار الصحيح.

وتضمن بيان وزارة الشباب والرياضة انتهاء لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية من التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الرماية واتحاد العاب القوى وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم قبول التظلم المقدم من مصطفى حنيش (اتحاد الرماية)، كما تم قبول التظلم المقدم من وليد عطا (اتحاد العاب القوى).

وفيما يخص اتحاد رفع الأثقال، أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة، وتم قبول التظلم المقدم من عمرو رمضان (متقدم على الرئاسة)، كما تم قبول التظلم المقدم من ايهاب عثمان (متقدم على نائب الرئيس)، كما تم قبول التظلم المقدم من محمد محمد عبده (متقدم على العضوية).