الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأولمبية تلغي قرار استبعاد عمرو رمضان من السباق الانتخابي لرفع الأثقال

محمد عبد المقصود،
محمد عبد المقصود، فيتو

رفع الأثقال، قرر مسئولو اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، إلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، باستبعاد عمرو رمضان من السباق الانتخابي على مقعد الرئاسة. 

وجاء قرار اللجنة الأولمبية بعد مراجعة شروط الترشح والأوراق التي تقدم بها عمرو رمضان، لتعيده مرة أخرى إلى قائمة المرشحين. 

وتتابع وزارة الشباب والرياضة، بصورة مستمرة نتائج فحص التظلمات الصادرة عن لجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية في انتخابات عدد من الاتحادات الرياضية وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة قانونًا.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على ضمان العدالة والشفافية في إدارة الشأن الرياضي وكذلك المتابعة الدقيقة لكافة مجريات انتخابات الاتحادات ووضع الأطر والضوابط الخاصة بحوكمة المنظومة الرياضية ووضعها على المسار الصحيح.

وتضمن بيان وزارة الشباب والرياضة انتهاء لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية من التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الرماية واتحاد العاب القوى وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم قبول التظلم المقدم من مصطفى حنيش (اتحاد الرماية)، كما تم قبول التظلم المقدم من وليد عطا (اتحاد العاب القوى).

وفيما يخص اتحاد رفع الأثقال، أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة، وتم قبول التظلم المقدم من عمرو رمضان (متقدم على الرئاسة)، كما تم قبول التظلم المقدم من ايهاب عثمان (متقدم على نائب الرئيس)، كما تم قبول التظلم المقدم من محمد محمد عبده (متقدم على العضوية).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رفع الأثقال عمرو رمضان محمد عبد المقصود انتخابات رفع الأثقال اتحاد رفع الأثقال

مواد متعلقة

بطلة رفع الأثقال أمام السيسي: كنت محرومة من نزول البحر والرئيس صالحني عليه

استبعاد 3 مرشحين من انتخابات اتحاد رفع الأثقال

رفع الأثقال، علاء حسن يتقدم باستقالته من تدريب المنتخبات

محافظ الإسماعيلية يهنئ بطلة رفع الأثقال رحمة أحمد بعد حصدها 3 ميداليات ذهبية

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى على كورنيش الإسكندرية (صور)

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أخبار مصر: مطاردات للإسرائيليين في هولندا، أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه، هدية بايدن الأخيرة لزيلينسكي، ارتفاع الذهب

منوعات

المزيد

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تستعد لمغادرة أمريكا بعد فوز ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تشغيل قطارات بئر العبد وسيناء

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

لو من عشاق الأنتيكات انزل شارع المعز (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مكارم الأخلاق، تعرف على أهمية الحياء في الإسلام بالدليل من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads