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استمرار أسواق اليوم الواحد بأحياء الإسكندرية

أسواق اليوم الواحد
أسواق اليوم الواحد

 أعلنت محافظة الإسكندرية عن إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.

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 وأكدت المحافظة فى بيان لها أن أسواق اليوم الواحد تقام  بنطاق أحياء محافظة الإسكندرية، السبت والأحد بنطاق حي شرق  سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم  وبنطاق  حي العجمي  بجوار مبني حي  العجمي  البيطاش.

 

استمرار افتتاح أسواق اليوم الواحد فى الإسكندرية 

 وأضافت المحافظة، أن يوم الاثنين والثلاثاء يقام السوق بنطاق حي غرب خلف نقطة الورديان مدرسة طاهر بك وبنطاق حي منتزة أول  ميدان محمد نجيب ؛ والأربعاء والخميس بنطاق حي الجمرك  خلف مكتب مرور التحرير المنشية  جراج الشهر العقاري و بنطاق حي المنتزة ثان  بميدان مسجد المندرة بحري ؛ والخميس  بنطاق  حي وسط محطة الرمل خلف سينما أمير.

وكان قد أقيم اليوم وللأسبوع الخامس على التوالي بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية سوق المزارعين بنطاق حي وسط الكائن بجراج سينما أمير  بمحطة الرمل، وسط إشادة وإقبال من المواطنين على السوق المقام الخميس من كل أسبوع من العاشرة صباحا  وحتى الخامسة مساءا.


وفي الإطار ذاته وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية  لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبنسب خصم تتجاوز  ٢٠%  ، أقيم  اليوم سوق اليوم الواحد للتجار بنطاق حي الجمرك  والكائن بجراج الشهر العقاري بالمنشية  لبيع  السلع الأساسية من  أرز وسكر وزيت بالإضافة لمنتجات الألبان واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه.

بالإضافة إلى استمرار سوق  اليوم الواحد بميدان المندرة بنطاق حي المنتزة ثان  لليوم الثاني على التوالى مع وجود سيارة خدمات شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتقديم خدمات الفرق الطبية  للمبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان في جميع الأسواق وعلى مدار أيام الأسبوع.

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محافظة الإسكندرية أسواق اليوم الواحد الفريق أحمد خالد حسن مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية سموحة

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