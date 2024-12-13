بعد إضعاف الجماعات الموالية لطهران.. إسرائيل تدرس فرصة لضرب المنشآت النووية الإيرانية.. هل تنجح العمليات العسكرية لتل أبيب؟

في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، صرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن الجيش الإسرائيلي يرى فرصة سانحة لتنفيذ ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.

تأتي هذه التصريحات في سياق ما وصفوه بـ"إضعاف الجماعات الموالية لطهران" وانهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما يعزز احتمالية نجاح أي عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران.

زيادة الاستعدادات العسكرية

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن القوات الجوية الإسرائيلية تكثف استعداداتها لضربات محتملة ضد إيران.

ويعتقد القادة العسكريون الإسرائيليون أن إيران، التي أصبحت "معزولة" بعد التغيرات الإقليمية، قد تواصل برنامجها النووي سعيًا لتطوير أسلحة نووية.

إيران، من جانبها، تنفي باستمرار أي نية لتطوير أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض مدنية. ومع ذلك، تؤكد وكالات الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران كانت تدير برنامجًا نوويًّا عسكريًّا منظمًا حتى عام 2003، واستمرت في أنشطة تتجاوز الاحتياجات المدنية.

في السياق ذاته، تعتقد إسرائيل أن إيران لم تتخلَ أبدًا عن طموحاتها النووية، مشيرة إلى أن العديد من منشآتها النووية محصنة داخل جبال يصعب اختراقها.

التوترات العسكرية في 2024

وشهد عام 2024 تصاعدًا كبيرًا في التوتر بين إسرائيل وإيران، حيث شنت الأخيرة هجومين صاروخيين مكثفين على إسرائيل. وردت تل أبيب بضرب منشآت عسكرية إيرانية رئيسية، ضمن حرب متعددة الجبهات في الشرق الأوسط.

تحقيق التفوق الجوي

في تطور لافت، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي يوم الخميس تحقيقه "تفوقًا جويًّا كاملًا" في المنطقة، بعد أكثر من عقد من الصراع مع إيران فوق سماء سوريا.

وأوضح مسؤولون عسكريون أن هذا التفوق الجوي يمهد الطريق لتنفيذ ضربات على إيران بأمان أكبر.

وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل كثفت حملات القصف ضد المواقع العسكرية السورية، مما أدى إلى تدمير معظم أنظمة الدفاع الجوي السورية. وفقًا للجيش الإسرائيلي، تم تدمير 86% من أنظمة الدفاع الجوي للنظام السوري السابق، بما يشمل 107 مكونات دفاع جوي و47 رادارًا.

وتوزعت هذه الخسائر على النحو التالي:

80 % من أنظمة الدفاع قصيرة ومتوسطة المدى.

90 % من أنظمة الدفاع الروسية متوسطة المدى.

شكلت الأنظمة الدفاعية الروسية تحديًا رئيسيًا لسلاح الجو الإسرائيلي منذ بدء حملاته في 2013، التي استهدفت الحد من تسليم الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله ومحاولات الجماعات المدعومة من طهران تعزيز وجودها في سوريا ولبنان.

حرية العمليات الجوية الإسرائيلية

حاليًا، باتت الدفاعات الجوية السورية في أضعف حالاتها، وفقًا لتقارير الجيش الإسرائيلي، مما يتيح لإسرائيل حرية شبه كاملة في سماء سوريا. ووصف الجيش الإسرائيلي منظومة الدفاع الجوي السورية بأنها كانت واحدة من أقوى المنظومات في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن ضرب هذه المنظومة يمثل "إنجازًا كبيرًا" يعزز تفوق سلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.

رؤية إسرائيل الاستراتيجية

يبدو أن القيادة الإسرائيلية ترى في هذا التفوق فرصة لتعزيز سياساتها العسكرية ضد إيران، خاصة في ظل ما تعتبره تراجعًا في نفوذ طهران الإقليمي نتيجة للضغوط الدولية والضربات العسكرية. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى استعداد المجتمع الدولي لتأييد أو معارضة أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة ضد إيران، في وقت تزداد فيه التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وتعكس هذه التطورات استعداد إسرائيل لمواجهة ما تعتبره تهديدًا وجوديًا من البرنامج النووي الإيراني، وسط تغيرات إقليمية تعيد تشكيل خريطة التحالفات والصراعات في الشرق الأوسط.

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