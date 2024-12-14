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إصابة 3 أشخاص في اشتعال النيران بتروسيكل بطنطا

إصابة 3 إثر اشتعال
إصابة 3 إثر اشتعال النيران بتروسيكل فى طنطا

 أصيب 3 أشخاص منذ قليل إثر حدوث ماس كهربائي بترو سيكل كانوا يستقلونها واشتعال النيران به بعد وصول النيران لتنك التروسيكل، مما أدى حدوث انفجار بالتنك بطريق طنطا إسكندرية السريع بالقرب من مدخل محلة مرحوم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغا من شرطة النجدة منذ قليل بنشوب حريق بدراجة نارية "ترو سيكل".

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة بـ الغربية وسيارتي إسعاف لمكان الواقعة وتبين اشتعال النيران فى تروسيكل إثر ماس كهربي حيث امتداد النيران لتنك البنزين مما تسبب فى حريق كامل للتر وسيكل وقام الأهالى بإحضار طفايات الحريق للسيطرة على النيران ونتج عنها إصابة 3 أشخاص.

وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

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