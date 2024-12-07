سمير عبد الباقي لماذا لا يقدم للشباب كقدوة؟!

كل يوم يولد الملايين من البشر، وكل يوم يولد ملايين في جميع المهن، ولكن في كل المهن لا يوجد من المبدعين كثر، بل المبدع هو العملة النادرة الذي تتباهى به الأمم، في ألمانيا على سبيل المثال تهدى الدولة الألمانية إسطوانة عليها مؤلفات بيتهوفن لرؤساء الدول، وفي العراق الشقيق صاحب الحضارة العظيمة، كانوا يحتفلون بمولد شاعر، الملايين كتبت الشعر ولكن ليس من الملايين أمير الشعراء أحمد شوقي أو شاعر النيل حافظ ابراهيم..

الملايين كتب الأدب والفكر ولكن ليس بينهم من شبه عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين أو العبقرى عباس محمود العقاد، عشرات الآلاف رسموا واحترفوا الفن التشكيلى، ولكن هناك محمود مختار واحد فقط أو جمال السجينى، عبدالهادى الجزار.. الخ، هذه الأسماء تعمر بعطائها الآخاذ..

ومن هنا علينا أن نقدر ما تملكه مصر من رموز من الصعب أن تتكرر، ومن هؤلاء الشاعر الكبير سمير عبدالباقي -أطال الله عمره- الذى احتفلت به جمعية محبى الفنون الجميلة، بالرغم أنه لم يحضر لظروفه الصحية، إلا أنه كان سعيدا وأرسل مع ابنته الفنانة الدكتورة فيروز سمير عبدالباقي عددا من مؤلفاته التى وزعت على الجمهور، والذى أبدى سعادته الكبيرة بالحصول على ابداعات الشاعر الكبير.

قال الناقد أمل سالم: الشاعر الكبير سمير عبدالباقي شخصية متفردة في الثقافة المصرية، كتب الشعر، الرواية، المسرح، للأطفال، أى لم يترك مجالا إلا وأبدع فيه، لم ينعزل عن المجتمع، دافع عن الفلاحين والعمال، دعم القضية الفلسطينية، كما أنه تعرض للسجن من خلال عمله السياسى..

يروى سمير عبدالباقي في روايته زمن الزنازين جزء من تاريخ مصر، وفي السجن صنع الطعمية، وتحول من مسجون إلى مسجون يتعاون مع السجان وكان يأخذ التمام في السجن، لقد كتب الرباعيات، الخمسيات، والعروض في الشعر العامية، منضما للكبار فؤاد حداد وجاهين..

إننا عندما نحتفل بالشاعر سمير عبدالباقي فإننا نحتفل بالثقافة المصرية، فهو يمثل جيل كامل كان قمة الوطنية، ويعرف معنى القيمة المصرية، كان جيل الدرع الاساسى للأمن القومى.

ويكمل الكلام الناقد أسامة عرابى عن الشاعر الكبير قائلا: منحنا القدر فنانا إنسانيا من سلالة الفنانين الكبار، يلامس أحلام الناس، يملك لغة شعرية قادرة على التواصل مع الناس، معبرا عن حياة جديدة، أملا بلا حدود، مرحبا بالآخرين، ناطقا بلسان البسطاء، كما أنه كان يبحث في تاريخ مصر وحضارتها بحثا عن القوة الروحية.

ويضيف أسامة عرابى ويقول: لقد كتب السونتا على وزن شيكسبير، وهنا كتب المفكر الكبير لويس عوض: مؤلف جديد مجال الأدب يدخل بإجادة! وكون لويس عوض يكتب فهذا أمر ليس بالأمر البسيط، وسمير عبدالباقي بدأ حياته كاتبا بالفصحى ثم كتب بالعامية التى لا تقل عن الفصحى، وكأن له الفضل في باب الرسامين وملحق صباح الخير، الذى قدم المواهب للناس، وعندما كان يكتب للأطفال كان يستخدم لغة ظاهرة وعفوية تقترب من لغة الأطفال..

كما أن شاعرنا الكبير يرفض فن الكذبة الكبرى التي تبنى المجتمعات ويقول دائما الحقيقة، وله في هذا تجربة سياسية عميقة، سواء في قرية سلسبيل أو الاتحاد التعاونى العام، فهو لم يتخل عن كونه مناضل يسارى، يعبر عن الفقراء والعمال والفلاحين، ويحلم بما تستحقه مصر، فقد إنضم إلي المقاومة الشعبية بقيادة عم غزال بعد نكسة 67، وقدم مجلة الفجر التى دافعت عن الديمقراطية وتسعى لترسيخ الحقوق المدنية..

ولم يكن غريبا أن ينضم إلى مظاهرات 1968 التى رفضت الأحكام المخففة عن أسباب نكسة 67، وتم اعتقاله مرتين ولكنه لم يكفر بوطنه وانتماؤه لتراب مصر، كان شعاره في ذلك الوقت السلاح على الكتف وفي يده كتاب عن تاريخ مصر، مؤمنا بالوحدة العربية فقد إنضم مع عدلى فخرى إلى منظمة التحرير في عام 81 للدفاع ضد الغزو الصهيونى، وكتب عن تجربته قصائد تحت القصف، وأناشيد الحزن اللبنانية..

يؤمن استاذنا سمير عبدالباقي بالثقافة المقاومة، وعندما تسلم المركز الثقافي الروسي احتضن مختلف التجارب وفرق الجامعات، وفرقة العرائس، مؤكد انحيازه لحركة التجديد، رافضا شعر الأسلاف منضما إلى فؤاد حداد وصلاح جاهين، وبالرغم أنه شاعر كبير إلا أنه درس النقد في معهد النقد العالى.

وقال سمير شرف الدين أحد تلاميذ سمير عبدالباقي: أنه يمتلك إنسانية ممتازة جدا، تعلمنا منه الوعى الثورى، شخصية ثرية وجديرة بأن تكون أحد رموز مصر الثقافية الثورية. وختم أسامة عرابى اللقاء بشعر سمير عبدالباقي:

يامصر قومى وافردى جناحك.. قومى وأنفضى القهر

ايدك على الزناد.. قلبك على المصانع.. ايدك على البندقية.. قلبك على الغيطان.

ويبقي السؤال: لماذا لا يقدم سميرعبدالباقي وغيره قدوة لشبابنا؟!

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