أعمال فارس الجمال فاسيلي بولينوف بقاعة زياد بكير بالأوبرا

تستمر وزارة الثقافة المصرية فى تنفيذ مسارات نشر الإبداع الجاد، حيث تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع المركز الروسى للعلوم والثقافة، معرض "الرحلة إلى الشرق" للفنان الراحل فاسيلى بولينوف (1844 - 1927)، والذى يفتتح فى السابعة مساء الأحد 15 ديسمبر بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية.





أعمال بولينوف تصور حياة المسيح

ويستمرحتى الأحد 22 ديسمبر، ويضم أعمال بولينوف التى استلهمها خلال رحلته الى الشرق (مصر، فلسطين، سوريا)، وتصور حياة المسيح وتتميز بتباين الضوء والألوان المبهجة، وذلك فى قسمين الأول لعدد من الأعمال التى تم إبداعها خلال رحلته الأولى (۱۸۸۱ - ۱۸۸۲)، والثاني يشمل أعمالا تشكيلية وجرافيك أبدعها خلال رحلته الثانية (۱۸۹۹) إلى جانب مجموعة من الصور الفوتوغرافية.

الجدير بالذكر أن فاسيلى بولينوف امتلك العديد من المواهب فهو فنان مسرحى، ومهندس معماری، ملحن ومعلم، أطلق عليه معاصروه لقب "فارس الجمال"، مثلت لوحاته نقاط تحول في تطوير رسم المناظر الطبيعية الروسية حيث كان من أوائل المصورين الذين تركوا القانون الأكاديمي، وابتكروا نطاقات جديدة فى هذا المجال.

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