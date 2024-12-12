افتتاح معرض الكاريكاتير الدولي "شادي في عيون العالم" (صور)

في إطار احتفال وزارة الثقافة "بيوم شادي.. لرفعة الهُوِيَّة المصرية"، والذي ينظم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، افتتح بمركز كرمة ابن هانئ الثقافي، بمتحف أحمد شوقي، معرض الكاريكاتير الدولي" شادي في عيون العالم"، ويستمر حتى 14 ديسمبر الجاري.

وافتتح المعرض الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، ونيقولاوس باباجيورجي سفير اليونان بالقاهرة، وروبرتو باتش سفير مالطا بالقاهرة، بحضور جوي تيرينو سفير البرتغال بالقاهرة، وياني ميلاكرينوديس مدير المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، والفنان هشام أبو الفتوح مدير مركز كرمة ابن هانئ الثقافي، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض، الأمين العام لـلجمعية المصرية للكاريكاتير.

وينظم المعرض قطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، ويضم ما يقرب من ١٠٠ عمل فني، بمشاركة فنانين من دول العالم المختلفة من بينها: العراق، الإمارات، السعودية، الأردن، البحرين، أندونيسيا، البرازيل، روسيا، البرتغال، إيران، الهند، الصين، أوروجواي، كرواتيا، مونتنيجرو، ماليزيا، تركيا، إيطاليا، بيرو، مقدونيا، رومانيا، صربيا، نيبال، السويد، بولندا، بالإضافة إلى مصر.

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