إصابة 16 شخصا في اصطدام قاربين بفلوريدا

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، بإصابة ما لا يقل عن 16 شخصا بعد ظهر أمس الجمعة في حادث تصادم قاربين جنوب غرب ولاية فلوريدا الأمريكية.

إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا إثر حادث تصادم قاربين

وفي التفاصيل قال مسؤولون في الولاية لم يكشف عن هوياتهم إن قاربين هوائيين اصطدما ببعضهما البعض بعد ظهر الجمعة جنوب غرب فلوريدا، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضحت وسائل الإعلام نقلا عن المسؤولين أن القاربين الهوائيين كانا يقلان 33 شخصا عندما تحطما في مدينة أوتشوبي على بعد حوالي 75 ميلا (120 كيلم) غرب ميامي، وتم نقل المصابين الـ16 إلى المشافي.

لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة

ووفقا للإعلام الأمريكي تجري لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية تحقيقا في الحادث، فيما لم يتضح على الفور كيفية وقوعه أو طبيعة إصابات الركاب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الحادث الثالث للقوارب الهوائية الذي يقع هذا العام في إيفرغلادز، ففي يناير الماضي تسبب حادث قارب هوائي في جنوب غرب ميامي-ديد بإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا بإصابات طفيفة.

وبعد شهرين تم القبض على مشغل قارب هوائي لقيامه بتشغيل قارب بدون ترخيص بعد انقلاب قارب كان يحمل 10 أشخاص عبر إيفرغلادز في مقاطعة ميامي-ديد الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.