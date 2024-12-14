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بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في انهيار سقف على مقهى بالمنشية

انهيار سقف علي مقهي
انهيار سقف علي مقهي بالمنشية،فيتو

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين إثر انهيارسقف حجرة على مقهى أسفل عقار بمنطقة وكالة الليمون في  المنشية بمحافظة الإسكندرية.

 البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار سقف حجرة على مقهى ووجود مصابين ووفيات بالمكان المشار إلية،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

 وتبين انهيار سقف حجرة عقار مكون من دور أول ومحلات ومقهى بالطابق الأرضي نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، 

وجاءت اسماء  المصابين:
محمد عبده عز الدين، 51 سنة، اشتباه ارتجاج بالمخ، اشتباه كسر بالحوض، وسحاجات،باسم القاسم حسن سلمان، 38 سنة، التشخيص: اشتباه ارتجاج بالمخ، اشتباه نزيف بالبطن، مستشفى رأس التين.،محمد حسن عبد الحليم**، 38 سنة، ألم بالساق اليسرى والظهر، وكدمات متفرقة بالجسم، مستشفى جمال حمادة.

وجاءت اسماء المتوفين 
عاطف عبد العظيم محمد، 61 سنة، مشرحة كوم الدكة،إبراهيم علام عبد الرحيم، 34 سنة، مشرحة كوم الدكة.
،مؤمن محمد محمد، 31 سنة، مشرحة كوم الدكة.

 وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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