الصحة: انتفاخ القولون مؤشر على الإصابة بالسرطان

كشف الدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام أن سرطان القولون يمكن اكتشافه مبكرا قبل حدوثه من خلال اكتشاف أي زوائد جلدية في القولون.

إصابات بزوائد جلدية في القولون

وأشار الي أن كثير من الأشخاص المصابين بأورام القولون يتعرضون للإصابة بآلام مستمرة في القولون وانتفاخ في القولون وإمساك وبعد الكشف تظهر إصابات بزوائد جلدية في القولون يمكن أن تتحول الي أورام.

المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر للأورام

وأكد أن الاكتشاف المبكر لها وعلاجها باستئصالها يساعد في عدم تحولها الي أورام مطالبا بضرورة الكشف داخل المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر للأورام.

كما وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من سرطان القولون وهو من الأورام الأكبر انتشارًا بين الرجال ومن ضمن الأورام التى تم إدراج الاكتشاف المبكر لها في مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية.

سرطان القولون

نصائح للوقاية من سرطان القولون

وتضمنت أهم النصائح للوقاية من سرطان القولون منها:

1- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

2-ممارسة الرياضة بانتظام.

3-الكشف المبكر.

4-الانتباه لتاريخ العائلة المرضي.

و سرطان القولون من أخطر أورام الجهاز الهضمي التي يجب الاكتشاف المبكر لها

ويمكن تشخيص الإصابة بمرض سرطان القولون من خلال اكتشاف المرض من خلال تحليل الدم وتحليل البراز الذي يكشف عن وجود دم في البراز بجانب إجراء منظار القولون.

أسباب الإصابة بسرطان القولون

وأكدت أن من أسباب الإصابة بسرطان القولون وجود تاريخ عائلي للإصابة لافتة إلى أهمية اكتشاف الإصابة بسرطان القولون قبل ظهور أي أعراض علي المريض موضحة أن الاكتشاف المبكر لسرطان القولون علاجه بالجراحة ويحقق نسب شفاء مرتفعة.

أوضحت استشاري علاج الأورام أن الأسباب الرئيسية لسرطان القولون منها الزوائد الجلدية، والتي تستمر لسنوات طويلة وتتحول لسرطان.

أكدت أهمية الكشف الدوري لاكتشاف الزوائد الجلدية قبل مرحلة السرطان وعلاجها وتصل نسبة الشفاء إلى مراحل أكثر من ٩٥%.

عوامل خطورة تساعد في الإصابة بسرطان القولون

وأكدت وجود عدد من عوامل الخطورة للإصابة بسرطان القولون منها:



١- الإصابة بالتهاب القولون التقرحي المزمن أو داء كرون لمدة 8 سنوات أو أكثر.

٢- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو المستقيم لدى قريب من الدرجة الأولى

٣- وجود تاريخ للإصابة بسرطان القولون أو المستقيم أو المبيض.



٤- التدخين بكل أنواعه.

٥- التقدم في السن.