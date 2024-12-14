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رياضة

موقف ريال مدريد من رحيل لاعبه إلى الدوري الألماني

ريال مدريد
ريال مدريد

 كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن إدارة نادي ريال مدريد رفضت رحيل أحد لاعبي الملكي البارزين إلى الدوري الألماني، خلال الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإنه رغم الإصابات التي يعاني منها الميرينجي، لم ينجح المهاجم البرازيلي إندريك في حجز مكان منتظم في تشكيل الفريق.

وأفادت الشبكة بأن هذا الوضع الصعب لم يفقد إندريك صبره، إذ يركز فقط على القتال لكسب المزيد من المباريات، رغم كثرة العروض التي تلقاها للانتقال خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.


وكشفت مصادر "ريليفو" أن أحد وكلاء اللاعب البرازيلي تلقي اتصالات من أندية في الدوري الألماني، لكن الرد كان واحدا: "إندريك سيبقى في ريال مدريد حتى يونيو المقبل".

وأشارت إلى أن إندريك يرغب في التطور في فالديبيباس ومحاولة إقناع المدرب كارلو أنشيلوتي بقدراته.

وعلى الرغم من إحباط إندريك بسبب قلة الدقائق التي يلعبها، إلا أنه خاض دقائق أكثر مما توقعه عند وصوله إلى مدريد، لذلك فإن اللاعب يشعر بالهدوء ولا يستسلم.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن بعض الأندية أجلت اهتمامها بضم إندريك إلى شهر يوليو.

ويحل ريال مدريد، ضيفا مساء اليوم السبت، على نظيره رايو فاليكانو ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "تيريزا ريفيرو".


وتعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو هي البروفة الأخيرة للريال قبل خوضه نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي مع الفائز من لقاء الأهلي  وباتشوكا المكسيكي المقرر لها اليوم السبت.

 

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو 

تنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو 

تذاع مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.
 

ويمتلك نادي ريال مدريد 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، مع العلم أن الملكي لديه مباراة مؤجلة ضد فالنسيا، في حين أن رايو فاليكانو يحتل المركز الثاني عشر في جدول الليجا، برصيد 19 نقطة.

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