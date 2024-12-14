يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره رايو فاليكانو اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "تيريزا ريفيرو".

وتشهد قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاييكانو، خمسة غيابات، وذلك بسبب الإصابات في صفوف الفريق، ويغيب عن ريال مدريد كل من: كيليان مبابي، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، ديفيد ألابا.

فيما استعاد ريال مدريد خدمات لاعبه إدواردو كامافينجا لمباراة اليوم أمام رايو فاييكانو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، فالفيردي.

خط الوسط الهجومي: إبراهيم دياز، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: رودريجو.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو هي البروفة الأخيرة للريال قبل خوضه نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي مع الفائز من لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكي المقرر لها اليوم السبت.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

تنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

تذاع مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمتلك نادي ريال مدريد 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، مع العلم أن الملكي لديه مباراة مؤجلة ضد فالنسيا، في حين أن رايو فاليكانو يحتل المركز الثاني عشر في جدول الليجا، برصيد 19 نقطة.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، يوسف، راوؤل أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي،، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، فيكتور مونوز.

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