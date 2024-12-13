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رياضة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ثنائي مانشستر يونايتد

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يستهدف نادي  ريال مدريد ضم اثنين من لاعبي مانشستر يونايتد لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة.

وقالت شبكة سكاي سبورتس ان ريال مدريد يراقب الثنائي ليساندرو مارتينيز وديوجو دالوت قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

من ناحية أخرى وعلى صعيد النادي الملكي أيضا كشف تقرير صحفي إسباني، مساء أمس الخميس، عن مدة غياب الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد، عن الملاعب بعد إصابته مع الميرنجي خلال مواجهة أتالانتا، في دوري أبطال أوروبا.

وشارك كيليان في فوز الملكي على أتالانتا (3-2)، حيث سجل الهدف الافتتاحي لفريقه، فيما أوضح النادي المدريدي أن مبابي يعاني من إصابة في فخذ ساقه اليسرى، وأن عودته تعتمد على التطورات.

مدة غياب مبابي عن الملاعب

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إصابة مبابي ستبقيه خارج الملاعب لمدة 7 أيام على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن الجناح الفرنسي سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة رايو فاليكانو، السبت المقبل بالدوري الإسباني، بينما مشاركته في نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر الجاري محل شك كبير.

وتابعت: "الطاقم الطبي سيبذل كل ما في وسعه لضمان لعب الفرنسي بالمباراة التي لم يتحدد خضمها بعد، لكن الحقيقة هي أنه لن يتم المجازفة به أيضا".

وسلطت الصحيفة الضوء على إصابات مبابي مع ريال مدريد في الأشهر الأربعة التي لعب فيها مع الفريق، حيث عانى من إصابة بمنتصف سبتمبر خلال مواجهة ألافيس، وأبعدته عن الملاعب ثلاثة أسابيع.
 

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ريال مدريد الدوري الإسباني مانشستر يونايتد

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