وكيل الأوقاف ونائب محافظ الغربية يفتتحان مسجد كفر طرنة بطنطا

افتتح الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية مسجد الأهالي، بكفر طرنة التابع لإدارة طنطا ثان.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية نائبا عن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء أحمد أنور سكرتير عام محافظة الغربية والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والشيخ عبدالمهيمن السيد محمد وكيل مديرية الاوقاف بالغربية، والشيخ محمد عبدالموجود وكيل وزارة الاوقاف بالغربية الأسبق، والشيخ إيهاب فراج زلط مدير إدارة أوقاف طنطا ثان ووفد من قيادات الأوقاف، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

أوقاف الغربية تكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

استقبل الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بمكتبه اليوم الخميس، الفائزين من أبناء محافظة الغربية في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف هذا العام بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خدمة القرآن الكريم

جاء ذلك لتهنئتهم على هذا الفوز المشرف المستحق الذي أكرمهم الله تعالى به، مؤكدا أننا جميعا في خدمة القرآن الكريم وأهله، والفائزون هم آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة, طبيبة امتياز بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط، الفائزة بالمركز الثاني بالفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجائزتها ٦٠٠ ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف.

أسرة ناصف والمكونة من: الأم: الدكتورة عايدة أحمد محمود مخلص أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع جامعة الأزهر بالمنصورة وابن مصطفى محمد فتحي ناصف وابنة جهاد محمد فتحي ناصف وهي الأسرة الأولى الفائزة بالمركز الأول في الفرع السادس (الأسرة القرآنية ) حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه) وجائزتها مليون وخمسون ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف.

وأشاد الفائزون بالتنظيم الرائع والجيد للمسابقة، معربين عن تقديرهم للجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف في دعم وتشجيع حفظة كتاب الله عز وجل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.