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عودة مياه الشرب لمنطقة سبرباي في طنطا بعد إصلاح كسر مفاجئ

عودة المياه إلى منطقة
عودة المياه إلى منطقة سبرباي في طنطا بعد إصلاح كسر مفاجئ

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة الغربية بتنفيذ أعمال إصلاح وتطوير في منطقة سبرباى مركز طنطا حيث تم إصلاح كسر في خط مياه الشرب قطر 8 بوصات.

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وتم تنفيذ أعمال الإصلاح باستخدام المعدات الحديثة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة الغربية وذلك في وقت قياسي لضمان استعادة الخدمة بشكل سريع للمواطنين. حيث بدأ العمل فور اكتشاف الكسر، وتم التعامل مع المشكلة بكفاءة عالية من قبل فرق العمل المتخصصة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة الشركة المستمرة لصيانة وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي لضمان تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، واستمرار تدفق مياه الشرب بشكل آمن وفعال.

كما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة الغربية التزامها بتوفير جميع الخدمات اللازمة لسكان المنطقة، مع العمل المستمر على تنفيذ خطط الصيانة الدورية لمواجهة أي تحديات قد تؤثر على استقرار الخدمة.
 

جاء بحضور المهندس محمود سرحان مدير عام مياه الشرب والصرف الصحى مركزو مدينة طنطا وتعليمات محمد ابو سليم رئيس مركز ومدينة طنطا وتواجد علاء النمر رئيس الوحدة المحلية لقرية سبرباى.

 

 

 

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