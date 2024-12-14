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رياضة

بأقدام مغربية، بلد الوليد يتغلب على فالنسيا في لقاء القاع بالدوري الإسباني

فريق بلد الوليد،فيتو
فريق بلد الوليد،فيتو

فاز  فريق بلد الوليد علي نظيره فالنسيا بهدف دون رد في  المباراة التي جمعت بينهما  ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني “ الليجا”. 

وسجل هدف التقدم لصالح بلد الوليد اللاعب  المغربي انور التهامي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء. 

تشكيل فالنسيا أمام بلد الوليد 

تشكيل بلد الوليد أمام فالنسيا 

ترتيب  فالنسيا وبلد الوليد بالدوري الإسباني 

ويحتل فريق فالنسيا المركز العشرين والاخير بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

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