الجمعة 13 ديسمبر 2024
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رياضة

تشكيل مباراة فالنسيا وبلد الوليد في الدوري الإسباني

فالنسيا
فالنسيا

أعلن فريقا فالنسيا وبلد الوليد تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني “ الليجا”. 

ويلتقي فريق فالنسيا مع نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الجاريعلي ملعب “ نويفو خوسيه زوريلا”، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل فالنسيا أمام بلد الوليد 

تشكيل بلد الوليد أمام فالنسيا 

موعد مباراة فالنسيا ضد بلد الوليد 

تقام مباراة فالنسيا ضد بلد الوليد، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد فالنسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة فالنسيا وبلد الوليد، في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

ترتيب  فالنسيا وبلد الوليد بالدوري الإسباني 

ويحتل فريق فالنسيا المركز التاسع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز العشرين والاخير برصيد 9 نقاط.

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الليجا الدوري الإسباني بلد الوليد فالنسيا فالنسيا و بلد الوليد

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