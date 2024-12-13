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رياضة

بيراميدز يوجه رسالة هامة للاعبيه قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة تحفيزية مع اللاعبين علي هامش المران الختامي للفريق باستاد رادس بتونس.

وطالبهم فيها بضرورة الفوز علي الترجي التونسي وحصد الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة.

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي للفريق على أن بيراميدز فريق كبير ولا يخشى أي منافس ولابد من إثبات ذلك بكل وضوح في أرض الملعب غدا. 

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

واختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته في تونس استعدادا لمواجهة نظيره نادي الترجي قي إطار لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وجرى المران على استاد راس الرئيسي في العاصمة تونس، واستمر لمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، كما اطمأن المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش على جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء الهام.

وسمح نادي بيراميدز لوسائل الإعلام التونسية بالحضور لمدة ١٥ دقيقة طبقا لتعليمات الكاف، واكتفى الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه بأداء تدريبات تأهيلية من الإصابة في ظل غيابهما عن اللقاء.

عقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الترجي التونسي ونادي بيراميدز، بمقر نادي الترجي في العاصمة تونس، للترتيب للقاء والكشف عن كافة التجهيزات الخاصة به.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي الترجي قميصه الأساسي الأحمر في أصفر، والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأبيض بالكامل.

ويرتدي في المقابل نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات والمنسق الأمني، ومحمد طاهر إداري الفريق وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

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