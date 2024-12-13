الدوري الإسباني، فالنسيا يتأخر بهدف أمام بلد الوليد في الشوط الأول

تقدم فريق بلد الوليد علي نظيره فالنسيا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني “ الليجا”.

وسجل هدف التقدم لصالح بلد الوليد اللاعب انور التهامي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

تشكيل فالنسيا أمام بلد الوليد

تشكيل بلد الوليد أمام فالنسيا

القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد فالنسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة فالنسيا وبلد الوليد، في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

ترتيب فالنسيا وبلد الوليد بالدوري الإسباني

ويحتل فريق فالنسيا المركز التاسع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز العشرين والاخير برصيد 9 نقاط.

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