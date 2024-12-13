السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، فالنسيا يتأخر بهدف أمام بلد الوليد في الشوط الأول

فالنسيا
فالنسيا

تقدم فريق بلد الوليد علي نظيره فالنسيا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني “ الليجا”. 

وسجل هدف التقدم لصالح بلد الوليد اللاعب انور التهامي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء. 

تشكيل فالنسيا أمام بلد الوليد 

تشكيل بلد الوليد أمام فالنسيا 

القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد فالنسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة فالنسيا وبلد الوليد، في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

ترتيب  فالنسيا وبلد الوليد بالدوري الإسباني 

ويحتل فريق فالنسيا المركز التاسع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز العشرين والاخير برصيد 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بلد الوليد فالنسيا الليجا الدوري الإسباني فالنسيا أمام بلد الوليد

مواد متعلقة

تشكيل مباراة فالنسيا وبلد الوليد في الدوري الإسباني

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد لخوض نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

الأكثر قراءة

ترك وجبة ساخنة وخدع مساعده، تفاصيل مثيرة عن ترتيبات ليلة هروب بشار الأسد وشقيقه ماهر

ارتفاع يصل لـ 77.5 جنيها في أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13/12/2024

يهدده بتسريب مكالمات فاضحة، ممثل مشهور يتعرض للابتزاز من مجهول ويحرر محضرا بالجيزة

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟

بعد الصومال وإثيوبيا، أردوغان يطرح على البرهان عرضا تركيًّا يخص السودان

أمطار وشبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14- 12- 2024

انفجارات قوية تهز العاصمة السورية دمشق

شيرين عبد الوهاب بـ لوك الأميرات على مسرح حفلها في دبي (فيديو)

منوعات

المزيد

شركة ماكينزي الأمريكية تدفع 650 مليون دولار لتسوية تحقيق جنائي

للمرة الثانية، مذكرات الأمير هاري تحصد لقب السيرة الذاتية الأكثر تداولًا

دخان بلا نار، ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو)

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 13- 12- 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13/12/2024

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. الزمالك ضد سيراميكا.. نهائي كأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (2 – 3)

إن تصبك حسنة تسؤهم، الشعراوي يبين حال المنافقين بعد انتصار المسلمين (فيديو)

أسماء سورة عبس وفضلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية