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مائل للبرودة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14-12-2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

كانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

تحذير من الملاحة البحرية بالبحر الأحمر

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا بحريا للتحذير من حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 60: 65 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار  يومى الجمعة والسبت.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية  قد تكون كثيفة الجمعة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم:

القاهرة: الصغرى   14 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 21

بنها: الصغرى 13 والعظمى  21

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 09   والعظمى 21

كاترين: الصغرى 02 والعظمى 19

بورسعيد: الصغرى 18 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 22

الإسماعيلية: الصغرى 11 والعظمى  23

السويس: الصغرى 11 والعظمى 22

شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 25

الغردقة: الصغرى 13 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 10  والعظمى 21

بنى سويف: الصغرى 09 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22

أسيوط: الصغرى 09 والعظمى 22

سوهاج: الصغرى  10 والعظمى 23

الأقصر: الصغرى 9 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 13 والعظمى 26


ووجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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