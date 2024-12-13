السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد رفع آثار حادث أطفيح ونقل المصابين للمستشفى

تصادم سيارتين ووقوع
تصادم سيارتين ووقوع مصابين في أطفيح، فيتو

رفعت الخدمات المرورية آثار حطام حادث تصادم وقع بين سيارتين في طريق أسيوط الزراعي بدائرة قسم شرطة أطفيح. 

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة  4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتواصل الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في زحام مروري بطريق أسيوط الزراعي.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة في أطفيح بوجود حادث ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن. 

وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الخدمات المرورية طريق اسيوط الزراعي غرفة عمليات النجدة بطريق اسيوط

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