الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

حريق بإحدى مدارس حلوان والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مخلفات داخل إحدى مدارس حلوان، فيتو

نشب في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة حريق محدود داخل إحدي المدارس، بالشارع الغربي بمدينة حلوان، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، التي نجحت في إخماد الحريق،  دون وقوع خسائر بشرية.

وبفحص آثار الحريق من قبل قوات المعمل الجنائي والبحث الجنائي تبين أن سبب الحريق اشتعال النيران في مخلفات موجودة داخل المدرسة مما تسبب في الحريق والتهام بعض المقاعد بفناء المدرسة.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل إحدى المدارس بمدينة حلوان، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية التي سيطرت عليه وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الجمعة الحماية المدنية عمليات الحماية المدنية

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