مفاجأة في قضية مخدر اغتصاب الفتيات، شريك البلوجر يكشف للنيابة طريقة تهريب Ghp لداخل البلاد

أدلى الأجنبي شريك البلوجر الشهيرة والمتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة “جي إتش بي” بالتجمع باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة.

وقال المتهم إنه يجلب المخدر من خارج مصر في صورة عبوات نظافة ثم يقوم بتعبئته داخل زجاجات صغيرة يقيسها بالسنتميتر.

وأضاف المتهم أن لديه صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها عن المنتج، موضحا أن لديه زبائن ينتظرونه لشرائه منه.

وأشار المتهم إلى أنه عقب تسجيل أسماء الراغبين في شراء المخدر منه يقوم بإعطاء الكشف إلى البلوجر التي يأتي دورها في توزيعه وتشاركه في الإعلان عنه.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وجاء في التحريات أنه وردت معلومات سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام شخص أجنبي بالاتجار في مخدر جي إتش بي، المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات في منطقة التجمع.

وأضافت التحريات أنها توصلت إلى أن الديلر الأجنبي يقوم بشراء مخدر جي إتش بي من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم يقوم بشحنه لدولة أخرى تمهيدا لتهريبه إلى داخل مصر داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة للتمويه.

ضبط مخدر اغتصاب الفتيات “جي إتش بي”

وأضافت التحريات عقب استصدار إذن من النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته 180 لترا من مخدر اغتصاب الفتيات “جي إتش بي”.

وأوضحت التحريات انه أثناء ضبط الديلر الاجنبي تم ضبط إحدى المتعاملات معه وهي بلوجر تدعي د. ف صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى لها معلومات جنائية.

وأضافت التحريات أن البلوجر تقوم بترويج المخدر بين الشباب نظير مقابل مادى، وعثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة جي إتش بي المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة.

وأشارت التحريات إلى أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بمبلغ 145 مليون جنيه.

تجديد حبس بلوجر وآخر بتهمة حيازة مخدر “جي إتش بي”

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وأرسلت المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على بلوجر تدعى "د.ف" بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء وجودها في القاهرة الجديدة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا