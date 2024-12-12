آثار عين شمس: الحفاظ على المواقع الأثرية مسؤولية وطنية ومجتمعية

استضافت وحدة مشروعات البيئة وتنمية المجتمع بكلية الاثار جامعة عين شمس، الدكتور محمد عبد العزيز، مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصوت والضوء.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار.

كلية الآثار بجامعة عين شمس تستضيف مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية

فى كلمته أكد د. باسم محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحفاظ على المواقع الأثرية والمناطق التراثية يعد مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين الجميع، مشيرًا إلى أن المحاضرة تأتي في إطار دعم كلية الآثار لرؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي، وتشجيع البحث العلمي والتطبيق العملي في هذا المجال الهام.

وخلال اللقاء قدم الدكتور محمد عبد العزيز محاضرة شاملة حول المواقع الأثرية والمناطق التراثية، تناول فيها كيفية التعامل مع هذه المواقع خلال عمليات الترميم وإعادة التأهيل، مع التركيز على تحقيق الاستدامة والحفاظ عليها.

التحديات الفنية والهندسية المرتبطة بتأهيل المباني الأثرية

كما استعرض التحديات الفنية والهندسية المرتبطة بتأهيل المباني الأثرية، خاصة تلك التي تعاني من مشكلات المياه السطحية، وأساليب تحديد الاحتياجات المختلفة عند التخطيط لترميم هذه المباني بعد زيارات عدة للموقع الواحد، وتحديد البعد الاجتماعي له ووضعه فى الاعتبار.

شهدت المحاضرة حضورًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، الذين أشادوا بالدور البارز الذي تقوم به كلية الآثار في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي.

وفي سياق اخر استقبلت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وفدًا رفيع المستوى من جامعة إيكس مرسيليا بفرنسا، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

تشكيل وفد جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية

ضم الوفد الدكتور ستيفين، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي، والدكتورة صوفيا، نائب رئيس الجامعة للعلوم الإنسانية، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجامعتين في مجالات الآداب، العلوم الإنسانية والاجتماعية، طب الأسنان، الصحة العامة، واللغات.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة غادة فاروق أن جامعة عين شمس تُعد من أعرق الجامعات في مصر والعالم العربي، مشيرةً إلى تنوع برامجها الأكاديمية وجودتها البحثية، مما يجعلها مركزًا رياديًا للتعليم والبحث العلمي.

كما استعرضت إمكانات الجامعة من كليات ومعاهد متخصصة، بالإضافة إلى المراكز البحثية والمستشفيات الجامعية مثل مستشفى الدمرداش، التي تقدم خدمات طبية وتعليمية متكاملة إلى جانب توفير مكتبات تضم مصادر معرفية متنوعة، كذلك تتميز الجامعة بتقديم برامج دراسات عليا تغطي مختلف التخصصات.

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