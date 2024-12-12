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2500 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بسوهاج

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

نظمت جامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى محافظة سوهاج حى غرب برعاية  اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والإشراف الفني اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

نتائج قافلة جامعة عين شمس لمحافظة سوهاج


وخلال أيام القافلة الثلاثة تلقى الخدمات الطبية والدوائية قرابة ٢٥٠٠ مستفيد فى مختلف التخصصات الطبية بعيادات القافلة وتم تحويل الحالات المرضية التى تستلزم تدخلا طبيا أكبر إلى مستشفيات جامعة عين شمس، كما تم تقديم مساعدات عينية وأغطية لـ ٥٠٠ مستفيد بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة الشئون الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر. 

وعن الجانب التوعوي، تم تقديم عشر حملات توعوية حضرها قرابة ٤٥٠ مستفيدا تضمنت موضوعات متنوعة منها العادات الصحية للوقاية من الأمراض والقيم الأخلاقية ودورها في بناء المجتمع ومخاطر الزواج المبكر على الفتاة والمجتمع وطرق مواجهتها والعادات الصحية للوقاية من الأمراض.


وأكدت  غادة فاروق اهتمام  القوافل الطبية لجامعة عين شمس بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشيدة بالتعاون المثمر بين جامعة عين شمس، برئاسة  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والمحافظة في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية التي تساهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية في المجتمع، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية المختلفة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج جولة فى مختلف عيادات القافلة مشيدا بجهود فريق العمل من الأطباء وطاقم التمريض وجميع العاملين بالقافلة.

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