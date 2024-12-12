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وفد رفيع المستوى من جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية يزور "عين شمس"

وفد رفيع المستوى
وفد رفيع المستوى من جامعة إيكس مرسيليا
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استقبلت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وفدًا رفيع المستوى من جامعة إيكس مرسيليا بفرنسا، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

تشكيل وفد جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية

ضم الوفد الدكتور ستيفين، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي، والدكتورة صوفيا، نائب رئيس الجامعة للعلوم الإنسانية، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجامعتين في مجالات الآداب، العلوم الإنسانية والاجتماعية، طب الأسنان، الصحة العامة، واللغات.

وخلال اللقاء، أكدت  الدكتورة غادة فاروق أن جامعة عين شمس تُعد من أعرق الجامعات في مصر والعالم العربي، مشيرةً إلى تنوع برامجها الأكاديمية وجودتها البحثية، مما يجعلها مركزًا رياديًا للتعليم والبحث العلمي.

كما استعرضت إمكانات الجامعة من كليات ومعاهد متخصصة، بالإضافة إلى المراكز البحثية والمستشفيات الجامعية مثل مستشفى الدمرداش، التي تقدم خدمات طبية وتعليمية متكاملة إلى جانب توفير مكتبات تضم مصادر معرفية متنوعة، كذلك تتميز الجامعة بتقديم برامج دراسات عليا تغطي مختلف التخصصات.

وأبرزت  الدكتورة غادة فاروق مكانة الجامعة المتميزة في مجال البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها الدائم لتعزيز شراكاتها مع الجامعات العالمية لتحسين تصنيفها الأكاديمي.

على الجانب الآخر، استعرض وفد جامعة إيكس مرسيليا مكانة الجامعة هناك كواحدة من أكبر وأعرق الجامعات في فرنسا وأوروبا، حيث تُقدم برامج دراسية متنوعة تشمل تخصصات متعددة.

كما أشار الوفد إلى احتواء الجامعة على مختبرات متقدمة تُعنى بالأبحاث العلمية، التي تُجرى بالتعاون مع شركات ومؤسسات بحثية عالمية. وتتميز الجامعة بتركيزها على مجالات الطب والصحة العامة، البيئة والتنمية المستدامة، العلوم والتكنولوجيا، القانون، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

شهد اللقاء الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، الدكتورة يمنى صفوت وكيل كلية البنات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سماح نصر رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية البنات، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الجانبين.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس والجامعات العالمية، بما يسهم في تحقيق التميز العلمي ودعم مسيرة التعليم العالي في مصر.

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