وكيل أوقاف الغربية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المحلية للقرآن الكريم

انطلقت، اليوم الأحد، التصفيات الأولية للمتسابقين المتقدمين للمسابقة المحلية للقرآن الكريم بالمركز الثقافي بالمسجد الأحمدي بطنطا بـ محافظة الغربية.

جاء ذلك برعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري وإشراف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني.



وتابع الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية سير عميلة الاختبارات، والتأكيد على النزاهة والشفافية،.

حيث عقدت فعاليات التصفيات بـ محافظة الغربية في الأفرع التالية:



الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسيره.



الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن.



الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناشئة تحت ( 15) سنة.



الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملًا لذوي الهمم.



الفرع الخامس: حفظ نصف القرآن الكريم وتجويده للعاملين بالأوقاف من غير الأئمة وباحثي الدعوة والمفتشين والقيادات الدينية.



وأشار وكيل أوقاف بالغربية إلى أن التصفيات الأولية تهدف إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ وإتقان التلاوة وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين وتهيئتهم، وكسر حدة رهبة التصفيات النهائية، سائلا المولى(عز وجل) التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين.

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