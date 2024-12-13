حسان النعماني: وحدة أمراض الجهاز الهضمي للأطفال بسوهاج الجامعي تخدم جميع محافظات الصعيد

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن وحدة الجهاز الهضمي والكبد لقسم الأطفال تعد إحدى الوحدات الطبيه التخصصية لتقديم الخدمات العلاجيه للأطفال المرضي المصابين بأمراض الجهاز الهضمى والكبد، لتصبح هى الوحدة الأولى التى تقدم هذه الخدمة للأطفال المصابين بالصورة العلمية والخدمية على أعلى مستوى لمرضي جنوب الصعيد.

وحده أمراض الجهاز الهضمي بمستشفي سوهاج الجامعي تستقبل أكثر من ٣٠ حالة أسبوعيًا

وقال النعماني إن وحده الجهاز الهضمي والكبد تعد من أقدم وحدات قسم طب الأطفال، وتقدم خدمات عديدة للمرضي حيث تقوم بمتابعة هؤلاء المرضى بصورة دقيقة للحد من تقدم المرض، وكذلك للوقاية من حدوث مضاعفات، وذلك في إطار دور مستشفيات سوهاج الجامعية وحرصها علي تقديم خدمات طبية وعلاجية متميزه للمرضي المترددين عليها.

وحدة أمراض الجهاز الهضمي للأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي تخدم محافظات الصعيد

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن الوحدة تخدم المرضى من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة وتناظر الوحدة متوسط ٢٥ حالة أسبوعيًا لأمراض الجهاز الهضمى والكبد في الأطفال و٥ حالات مناظير اسبوعيًا، وتعد الوحدة مركزًا لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سى حيث، تم علاج عدد ٦٠ طفلا مصابين بفيروس سي بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد.

وذكر الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن هناك لستة اسبوعية لمناظير الجهاز الهضمى داخل الوحده بمتوسط خمس حالات اسبوعيا، وتشتمل الوحدة على مناظير معدة تشخيصية لحالات التهاب المعدة وارتجاع المرئ والقئ الدموى ومرض سيلياك، وايضًا مناظير معدة علاجية لربط دوالى المريء واستخراج الاجسام الغريبة من المعدة، إلى جانب مناظير قولون تشخيصية لحالات الإسهال المزمن والنزيف الشرجى والقولون التقرحى ومناظير قولون علاجية لإزالة الزوائد اللحمية من القولون.

وأوضح الدكتور عبد الرحيم عبد ربه رئيس قسم طب الأطفال أنه بدأ العمل بالعيادات الخارجية والجهاز الهضمي والكبد عام ٢٠٠٣، كما بدأ العمل بوحدة المناظير فى عام ٢٠٠٦م، للوحدة قسم داخلى لحجز حالات مرضي أطفال الكبد المزمنة وانسداد القنوات المرارية والغيبوبة الكبدية وحالات قبل وبعد المناظير، وبها فريق طبي علي كفاءة عالية في هذا التخصص بقيادة الدكتور اشرف رضوان استاذ مساعد الجهاز الهضمي والكبد للأطفال، ويضم الدكتور عمر عبد اللطيف مدرس امراض الجهاز الهضمي والكبد، والطبيبه أمانى منصور معيد الجهاز الهضمي والكبد.

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