أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة فازت بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دبي الدولي للعيون، حيث حصل الدكتور مرتضى أحمد أبوزيد على المركز الأول ممثلًا للجامعة وتسجيل البحث في مكتب حماية الملكية الفكرية.



فوز جامعة سوهاج بجائزة أفضل بحث بمؤتمر "دبي الدولي للعيون"

وأشاد الدكتور حسان النعماني بفعاليات وتوصيات المؤتمر لما يمثله من قيمة علمية، وبحثية لشباب الأطباء المشاركين في المؤتمر، والذي شارك به اكثر من ٣٠٠٠ طبيب عيون من جميع أنحاء العالم، مثمنًا ريادة كلية الطب البشري العلمية والبحثية، وخاصة قسم جراحة العيون بالكلية والذي أصبح واحدًا من أفضل أقسام العيون علي مستوي الجمهورية، مقدمًا تهنئة خاصة للدكتور مرتضى أحمد أبوزيد لتميزة ونبوغه الدائم وتمثيله المشرف للجامعة في المحافل الدولية.

شارك فى المؤتمر أكثر من ٣٠٠٠ طبيب عيون من جميع أنحاء العالم

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن المؤتمر يعد فرصة للمتخصصين في مجال طب وجراحة العيون لزيادة المعارف، والخبرات المهنية، والبحثية، وتبادل الخبرات في استخدامات التقنيات المتقدمة، لافتًا أن المؤتمر شهد مشاركة دولية متميزة متمثلة في أطباء متخصصين في مجال طب العيون من مصر ودول الخليج وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الهند وأسبانيا والولايات المتحدة.

الأبحاث المتأهلة للمنافسة في مجال القرنية ٢٠ بحثًا من جميع أنحاء العالم

وأوضح الدكتور مرتضى أحمد أبوزيد، عضو هيئة التدريس بكلية الطب البشري ومدير وحدة فحوصات العيون، أن فكرة البحث هي ابتكار تطبيق باللغة العربية للمساعدة في تحسين نتائج عمليات تصحيح النظر، وأن عدد الأبحاث المتأهلة للمنافسة في مجال القرنية ٢٠ بحثًا من مصر ودول الخليج وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الهند وأسبانيا والولايات المتحدة، مشيرًا أن لجنة التحكيم ضمت ثلاثة أساتذة من مصر وإنجلترا والإمارات.

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